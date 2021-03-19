Специалисты NASA провели успешные испытания центрального блока ракеты для полета к Луне

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провело успешное испытание центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System) в штате Миссисипи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Четыре двигателя RS-25 самого большого элемента ракеты, который NASA когда-либо строило, – центрального ракетного блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS) – работали на протяжении 8 минут и 19 секунд в космическом центре имени Джона Стенниса около города Бей-Сент-Луис, Миссисипи», — говорится в сообщении.

По информации NASA, данное испытание стало важным этапом в осуществлении миссии «Артемис-1», в ходе которой планируется отправка беспилотного космического корабля Orion вокруг Луны.

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