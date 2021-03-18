Ученые обнаружили у жирафа уникальный ген, защищающий от гипертонии

Международная команда исследователей из Копенгагенского университета и Северо-Западного политехнического университета в Китае выяснила, какие гены ответственны за уникальные особенности жирафа. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Кровяное давление у жирафа в два раза выше, чем у человека и многих других млекопитающих, это обеспечивает постоянное кровоснабжение расположенной высоко головы, отмечается в статье.

Команда исследователей нашла особый ген — FGFRL1, который претерпел много изменений у жирафа по сравнению со всеми другими животными за время существования вида.

В ходе эксперимента они ввели жирафоподобные мутации в лабораторных мышей и в результате они не реагировали на препараты, повышающие кровяное давление, и, кроме того, у них росли более компактные и плотные кости.

По информации ученых, благодаря эволюционным механизмам данного животного можно говорить об использовании гена FGFRL1 при исследованиях сердечно-сосудистых заболеваний человека.

«Эти результаты показывают, что животные являются интересными моделями не только для понимания основных принципов эволюции, но и для того, чтобы помочь нам понять, какие гены влияют на некоторые из фенотипов, которые нас действительно интересуют, например, связанные с болезнями», — сказал один из авторов исследования Цян Цю.

Ранее американские исследователи из Чикагского университета рассказали, что предотвратить рак слонам помогает особый «зомби-ген».