С МКС выбросили самый тяжелый мусор в истории

С борта Международной космической станции (МКС) выбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторами массой в 2,5 тонны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Платформа с аккумуляторными батареями была доставлена грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.

Платформа с использованными аккумуляторами стала самым тяжелым мусором, выброшенным с МКС. Спустя некоторое время она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.

Ранее сообщалось, что NASA повысило стоимость доставки грузов на МКС в семь раз.