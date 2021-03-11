С МКС выбросили самый тяжелый мусор в истории
Катерина Медведева
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С борта Международной космической станции (МКС) выбросили ненужную платформу со старыми аккумуляторами массой в 2,5 тонны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Платформа с аккумуляторными батареями была доставлена грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.
Платформа с использованными аккумуляторами стала самым тяжелым мусором, выброшенным с МКС. Спустя некоторое время она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.
Ранее сообщалось, что NASA повысило стоимость доставки грузов на МКС в семь раз.
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