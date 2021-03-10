Названа причина замены американцем российского космонавта в экипаже «Союза»

Американский астронавт Марк Ванде Хай отправится на корабле «Союз МС-18» на Международную космическую станцию (МКС) вместо российского космонавта Сергея Корсакова для надзора за американским сегментом станции. Об этом написал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

Ранее сообщалось о покупке американской компанией Axiom Space у российской корпорации места для Ванде Хая на «Союзе МС-18». NASA заявило, что в обмен предоставит компании место на американском корабле в 2023 году.

«Риск оставить американский сегмент без надзора еще хуже», — прокомментировал Рогозин замечание одного из подписчиков о том, что замена «ломает схему подготовки экипажей, тасует людей».

Глава Роскосмоса также добавил, что Корсаков полетит на МКС в будущем.

Корабль «Союз МС-18» будет запущен ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур в Казахстане 9 апреля. В состав экипажа помимо Ванде Хая входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.