Китай опубликовал новые снимки Марса

Китайское национальное космическое управление опубликовало три новых снимка с Марса.

Кадры сделал первый в стране зонд для исследования красной планеты «Тяньвэнь-1».

Ранее сообщалось, что зонд «Тяньвэнь-1» вышел на опорную орбиту Марса.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. Главной целью миссии является поиск признаков жизни и возможностей использования Марса для человека.