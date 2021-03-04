Названа дата открытия первого космического отеля

Компания Orbital Assembly объявила дату открытия первого космического отеля, который будет расположен на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению, строительство станции Voyager начнется в 2025 году. Сдача проекта планируется к 2027 году.

Ожидается, что в отеле будут размещены капсулы общей вместимостью до 400 человек.

На станции также будут построены бары с видом на Землю, рестораны, спа-центр, кинотеатр и другие развлечения. Согласно плану, отель внешне будет похож на обруч, который будет вращаться для создания искусственной гравитации. Стоимость проекта и номеров не называется.

Кроме того, компания Orbital Assembly намерена выставить на продажу некоторые модули для правительств стран или желающих купить виллу на орбите.