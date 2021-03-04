Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

Космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Выполнено сверление, все в порядке», — доложил космонавт Центру управления полетами.

На этой неделе проходят работы про устранению первой из двух трещин, вызвавших утечку воздуха на МКС.

Неделей ранее в Роскосмосе заявили, что экипаж на МКС заклеил все возможные трещины в корпусе российского модуля.