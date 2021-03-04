Россия начала проектирование аппарата для исследования Венеры

В России стартовали работы по проектированию отечественного космического аппарата «Венера-Д» для исследования поверхности Венеры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующую лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмилу Засову.

По ее словам, речь идет об аванпроекте. Запуск запланирован на 2029 год.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый также подтвердил эту информацию.

Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы второй по удаленности от Солнца планеты, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

12 февраля 1961 года СССР запустил к Венере автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Венера-1». Тогла земной аппарат впервые в истории пролетел в относительной близости от планеты.