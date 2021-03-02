Рогозин отреагировал на кражу оборудования на Байконуре
Антон Демидов
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Глава Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем Facebook прокомментировал кражу оборудования на космодроме Байконур.
Как стало известно ранее, со стартовой площадки №110 космодрома были украдены детали с драгоценными металлами. По данному факту полиция начала расследование.
Руководитель госкорпорации рассказал, что данное оборудование является собственностью Казахстана.
Он отметил, что украденная «суперсекретная электроника» — это «шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием».
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