Турция разрабатывает ракету для миссии на Луну

Турция разрабатывает гибридную ракету для запланированной миссии на Луну, заявил глава турецкого министерства промышленности и технологий Мустафа Варанк. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями, однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска нашей уникальной национальной ракеты», – рассказал министр.

По его словам, турецкая компания Delta V занимается разработкой уникальных технологий гибридных двигателей, которые являются важной частью миссии на Луну.

Он напомнил, что в 2023 году Турция намерена достичь Луны, используя собственные технологии, и совершить жесткую посадку на спутник Земли.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах отправить собственную ракету к Луне, а также при международном участии построить собственный космодром.