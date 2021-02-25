Зафиксировано первое свидетельство о существовании бозонных звезд

Международная группа ученых под руководством специалистов Института физики высоких энергий Галисии (Испания) и Авейрусского университета (Португалия) пришла к выводу, что гравитационная волна GW190521 могла быть вызвана столкновением бозонных звезд. Если их гипотеза верна, это означает, что ученые получили первое в истории свидетельство о существовании гипотетических объектов, являющихся кандидатами в темную материю, говорится в журнале Physical Review Letters.

В сентябре 2020 года физики сообщили о регистрации сигнала GW190521, соответствующего столкновению двух черных дыр, масса которых в 85 и 66 раз превышает массу Солнца, благодаря этому образовалась черная дыра с массой 142 Солнца. Ученые предположили, что на самом деле это были бозонные звезды, состоящие из сверхлегких бозонов с массой в миллиарды раз меньше массы электронов. Неограниченное число бозонов способно занимать одно и то же квантовое состояние, что отличает их от фермионов, на которых распространяется принцип запрета Паули.

Ранее стало известно, что в июле 2021 года британский стартап Spacebit отправит на Луну робота-паука, который будет искать там лавовые пещеры.