В деле о гибели группы Дятлова появились сведения об оружии

В распоряжении группы Дятлова, пропавшей на уральском перевале, возможно, было ружье, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на записки поисковиков 1959 года.

Издание опубликовало страницы из дневника начальника поисков Евгения Масленникова, разыскивавшего лыжников. Записки обнаружил в своем архиве поисковик Владислав Карелин.

На листках представлены списки групп поисковиков. Также содержится информация о том, что они пытались установить прогноз погоды в ночь гибели группы. Метеорологические данные не были упомянуты в уголовном деле.

«Но вот еще одна интересная деталь. Масленников пишет, что некий Слесарев с 70-го участка беседовал вечером 26 января в 22.00 с Дятловым в Вижае. И видел, что у него — у Дятлова — было ружье», — сообщает издание. Отмечено, что этой информации также нет в уголовном деле.

Ранее стало известно, что МЧС сообщили о местонахождении туристической группы из Москвы, незадолго до этого пропавшей на перевале Дятлова.