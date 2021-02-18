Более половины россиян хотели бы видеть будущее своих детей в сфере науки

Больше половины россиян хотят, чтобы их дети работали в сфере науки, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Научная деятельность в глазах россиян достаточно престижна: 64% опрошенных видят в качестве будущей работы для своих детей сферу науки и 78% — сферу инженерных и технологических проектов», — говорится в публикации.

Против карьеры в сфере науки своих детей в будущем высказались 9% респондентов, а в сфере инженерных и технологических проектов — 5%.

82% россиян заявили, что доверяют отечественным ученным, 59% отметили рост престижа ученых в обществе, а 75% выразили мнение, что развитие науки и технологий направлено на благо общества.

Опрос проводился 13-14 февраля 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что 37% россиян испытывают тревогу перед научным прогрессом.