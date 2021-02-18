Археологи нашли фрагменты церковных колоколов начала XIX века в Москве

Археологи наткнулись на фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII — начала XIX столетия в ходе раскопок в Москве, недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что реликвии были найдены при прокладке инженерных коммуникаций.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов уточнил, что это первый артефакт, обнаруженный в текущем году. По его словам, на осколках колоколов сохранены надписи, которые помогут специалистам понять их историю.

Предполагается, что эти колокола принадлежали церкви Рождества Пресвятой Богородицы, колокольня которой была разрушена в 1928 году.

Емельянов также рассказала, что на втором найденном осколке заметен отрывок надписи гражданским шрифтом, который ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий.

Ранее сообщалось, что в США археологи нашли самогонный аппарат Аль Капоне.