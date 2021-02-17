В США археологи нашли самогонный аппарат Аль Капоне

Археологи из Университета Теннесси обнаружили остатки самогонного аппарата 1920-х годов, который мог использоваться для незаконного производства спиртных напитков. Продажу алкоголя в обход законов США контролировал знаменитый гангстер Аль Капоне. Как сообщает Daily Mail, бочки, шлакоблоки, садовый шланг и другие артефакты были найдены в местечке Хелл Хоул Суэмп в лесном массиве в 48 км от Чарлстона. Кроме того, исследователи нашли в этом районе скважину глубиной 3,6 м, металлические листы, древесный уголь и другие предметы для нагревания. Предполагается, что операцией по производству контрафакта руководил бутлегер Бенджамин Вильпонто, нелегально вывозивший выпивку для Аль Капоне.

Во время «сухого закона» в США в Хелл Хоул Суэмп находилось одно из крупнейших кустарных производств спиртного. Контрабандисты доставляли его в Чикаго и выгодно продавали. Аль Капоне приезжал в этот район на лимузине, чтобы лично проверить работу «предприятия». Так, в 1930 году газета Charleston Daily Mail писала, что болото источает «аромат крепких спиртных напитков, который разносится по всему Юго-Востоку».