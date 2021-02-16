SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников системы Starlink во вторник, 16 февраля. Трансляция велась на сайте корпорации.

Это уже 19-й вывод на орбиту подобных спутников.

Ракета была запущена в 06.59 мск (в 22.59 15 февраля по времени Восточного побережья США) с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Спустя час после успешного запуска спутники были выведены на заднюю орбиту.

Отмечается, что в это же время первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 не смогла сесть на плавучую платформу в Атлантике.

В начале февраля сообщалось, что SpaceX отправит в космос сразу две ракеты с интернет-спутниками Starlink.