Создана виртуальная модель доисторического поселения на северо-западе России

Археологи Эрмитажа совместно с иностранными коллегами восстановили древний ландшафт и элементы быта свайных поселений каменного века на северо-западе Смоленской области. Благодаря специалистам разных областей получилось собрать данные о сезонных и глобальных изменениях климата, которые влияли на устройство жилых поселений примерно пять тысяч лет назад. Виртуальная модель позволила ученым объединить все полученные данные, и сейчас используется как инструмент для дальнейших исследований. Работа выполнена при поддержке гранта Президентской программы Российского научного фонда (РНФ).

Свайные поселения считаются уникальным общеевропейским феноменом. На северо-западе России первые свайные поселения появились во второй половине четвертого тысячелетия до н. э. Исследователи считают, что традиция строительства жилища на сваях возникла из-за изменения климатических и экологических условий на рубеже атлантического и суббореального периода около пяти тысяч лет назад, когда климат становился холоднее и суше. В то время сокращалось количество широколиственных лесов, водоемы мелели, что приводило к заболачиванию и уменьшению доступных пищевых ресурсов. В этих условиях людям пришлось менять тактику ведения хозяйства — жилища переносились ближе к открытой воде, а дома с приподнятыми полами на сваях использовались для строительства на мягком торфяном прибрежном слое. Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки являются идеальным источником информации, благодаря которой можно восстановить культурно-исторические процессы и механизмы адаптации человека к быстро меняющейся окружающей среде.

Исследователи из отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа вместе с коллегами из Польши, Франции и Германии в течение двух лет изучали уникальные торфяниковые памятники Северо-Запада России. Один из них – стоянка Сертея II, расположенная в Велижском районе Смоленской области. В этом комплексе были найдены следы сообщества охотников, рыболовов и собирателей, живших в девятом и восьмом тысячелетии до н. э., а также с конца седьмого и до третьего тысячелетия до н. э. В течение этого времени место использовали по-разному – здесь находили потерянные наконечники стрел, остатки деревянных рыболовных конструкций и свайных построек, украшения из янтаря и клыка кабана, место разделки туш животных и даже остатки человеческих скелетов, что свидетельствует о ритуальном месте или месте погребения.

В исследовании участвовали археологи и реставраторы, а также специалисты в области радиоуглеродного датирования (определения возраста органических останков путем измерения количества радиоактивного изотопа углерода по отношению к стабильным изотопам), палеоэкологии, геологии, геофизики, петрографии (изучение состава материала глиняных сосудов), палеозоологии и 3D-моделирования. Традиционно объектом изучения археологов являются остатки человеческой жизнедеятельности и связанные с ним исторические процессы. Однако в этом исследовании специалисты стремились изучить особенности формирования археологических слоев и реконструировать древнюю среду в различные периоды времени. Используемые методы позволили в ряде случаев с точностью до поколений реконструировать различные зоны обитания и хозяйственной деятельности.

«Удалось воссоздать древние ландшафты в окружении памятника, который существовал в условиях динамично изменяющейся окружающей среды. Обстановка менялась из-за влияния человека, а также сезонных и вековых изменений уровня воды – огромное озеро превращалось в отдельные водоемы, которые постепенно превращались в болота в районе береговой линии. Свайное поселение возникло позже, когда на этом месте сформировался речной ландшафт. Именно в это время появляются сосуды большой емкости, в них целенаправленно заготавливается еда. Население становится более оседлым, увеличивается количество людей, что приводит к усилению горизонтальных социальных связей и формированию института вождества», – рассказывает Екатерина Долбунова, кандидат исторических наук, руководитель проекта по гранту РНФ, научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа.

Под усилением горизонтальных связей подразумевается связь поколений, закрепление и передача традиций. Это можно отследить, например, по глиняной посуде, изготовленной в разные временные периоды — наблюдается копирование форм, узоров, эпизодическое появление новых элементов. Исследователи также сравнили несколько свайных поселений в Смоленской области, удаленных друг от друга на несколько десятков километров. Найденные предметы оказались очень схожи между собой, что говорит о поддержании некой сети коммуникации между представителями селений. Дальнейшие исследования позволят лучше изучить, как формировались и поддерживались горизонтальные связи.