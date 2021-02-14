«Роскосмос» показал фотографию кратера на Марсе

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок кратера на Марсе, который был сделан с борта аппарата Trace Gas Orbiter в рамках европейской миссии ExoMars-2016. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

В публикации уточняется, что объектив был направлен на кратер, который находится в паре сотен километров на север от гигантской равнины Эллад. На снимок попала юго-восточная стена малого кратера площадью 5 на 10 км.

В пояснении отмечается, что кратер достигает примерно 12 км в диаметре.

«Это разнообразие (цветов на фотографии — «Газета.Ru») обусловлено присутствием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Ранее ученые заметили на Марсе растущее «лицо счастья».