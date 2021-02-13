Стали известны имена двух астронавтов, которых отправят на МКС в 2022 году
Максимс Краюшкинс
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Американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году в составе экипажа частного корабля Crew Dragon. Об этом сообщило NASA.
Линдгрен и Хайнс станут капитаном и пилотом четвертой рабочей миссии нового корабля, принадлежащего компании SpaceX.
Для Линдгрена это будет второй полет в космос, Хайнс отправится на орбиту впервые.