Стали известны имена двух астронавтов, которых отправят на МКС в 2022 году

Американские астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс отправятся на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году в составе экипажа частного корабля Crew Dragon. Об этом сообщило NASA.

Линдгрен и Хайнс станут капитаном и пилотом четвертой рабочей миссии нового корабля, принадлежащего компании SpaceX.

Для Линдгрена это будет второй полет в космос, Хайнс отправится на орбиту впервые.