На МКС начнут выращивать мух

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NASA

На Международную космическую станцию (МКС) доставят аппаратуру, предназначенную для наблюдения за эволюционным развитием мух дрозофиллов, рассказал гендиректор Специального конструкторского бюро при Институте медико-биологических проблем РАН Алексей Логунов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Логунова, разработка аппаратура «Мутагенез» будет завершена в текущем году, уже в следующем планируется отправить ее на борт МКС.

Аппатура позволит доставить на станцию не менее нескольких сотен биобъектов, а также сделает возможным их культивирование в условиях невесомости, пояснил гендиректор бюро.

Ранее в Российской академии наук сообщили, что в случае возникновения острых ЛОР-заболеваний космонавты смогут пройти лечение на борту МКС с помощью бортовой медицинской укладки.