Астронавты НАСА проходят подготовку в России к предстоящему полету на МКС

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Астронавт НАСА Марк Ванде Хай после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля... Астронавт НАСА Марк Ванде Хай после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля...
Астронавт НАСА Марк Ванде Хай после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля...
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся в расположенном в Московской области Центре подготовки космонавтов к полету на Международную космическую станцию (МКС) в апреле текущего года на корабле «Союз МС-18». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на двух источников в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что «Союза МС-18» будет запущен ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур 9 апреля. На орбиту будут также направлены российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков.

«Ванде Хай и его дублер МакКлейн уже проходят подготовку в Центре подготовки космонавтов к полету на «Союзе МС-18», — поделился источник.

Второй собеседник агентства также подтвердил данную информации, отметив, что подготовка астронавтов стартовала еще в январе текущего года.

Ранее стало известно, что НАСА рассматривает возможность получения места на «Союзе МС-18» для полета на МКС своего астронавта.