Тяжелую «Ангару» отправляют из Омска в Москву для завершения проверок

Модули тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отправляют с омского ПО «Полет» в Центр имени Хруничева в Москве для завершения наземных испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

По его словам, в 2021 году будет проведено по меньшей мере два испытательных пуска одной тяжелой и одной легкой «Ангары» для подтверждения высоких технических характеристик и надежности данной ракеты.

Ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил, что третий испытательный пуск «Ангары-А5» запланирован на второй квартал 2021 года. Ракета впервые будет запущена с разгонным блоком «Персей».