Выведенный в космос в 2012 году спутник разрушился в атмосфере Земли

Индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3, который был выведен на орбиту в 2012 году ракетой-носителем «Протон-М», вошел в атмосферу Земли и разрушился. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил США.

Отмечается, что спутник достиг атмосферы 5 февраля около 3.00 мск. Информации о том, долетели ли какие-то обломки аппарата до земной поверхности, не приводится.

Telkom-3, весящий 1900 кг, был направлен в космос вместе с российским спутником связи «Экспресс-МД2» в августе 2012 года благодаря ракете «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». В дальнейшем из-за аварии «Бриза» оба спутника были выведены на нерасчетную орбиту и признаны владельцами утраченными.

В сентябре прошлого года американские ВВС предупреждали о падении на Землю российского спутника.