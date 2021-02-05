Ученые рассказали, чем отличается мозг самоубийц

Хроническая депрессия связана с резким сокращением числа астроцитов в мозге, выяснили канадские специалисты из Института психического здоровья Университета Дугласа. Об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Psychiatry.

Исследователи сравнили ткани мозга мужчин, покончивших с собой и имевших диагностированную депрессию, с образцами, полученными от психически здоровых людей. Оказалось, у первых значительно снижено количество астроцитов — клеток, имеющих множество функций в мозге, от участия в росте нервной ткани и защиты нейронов от вредных веществ до регуляции нейронной активности.

Авторы работы допускают, что такие изменения могут привести к нарушению работы мозга и появлению депрессивных симптомов, однако пока неясно, с какими именно функциями астроцитов это связано и как увеличить количество этих клеток. Впрочем, ученые настроены оптимистично: в отличие от нейронов, астроциты в большом количестве формируются даже у взрослых людей. Поэтому, если выяснить причину уменьшения их числа и найти способ это исправить, удастся помочь множеству людей с хронической депрессией.