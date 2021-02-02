Вакцина «Спутник V» прошла III фазу испытаний

Результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» опубликованы в журнале The Lancet. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

В III фазе испытаний вакцины участвовали почти 20 тыс. добровольцев, из них более 2 тыс. — старше 60 лет. По оценкам специалистов, эффективность «Спутника V» против коронавируса составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ.

Кроме того, уровень антител у привитых оказался в 1,3-1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19. Побочные реакции (простудные симптомы, головная боль, боль в месте введения вакцины и т. п.) протекали преимущественно в легкой форме.

Важным преимуществом российской вакцины стала возможность ее хранения при температуре +2...+8 градусов Цельсия — остальным вакцинам требуется минусовая температура, что затрудняет хранение и логистику.

«Даже после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%. Таким образом, «Спутник V» более эффективен, чем вакцины компаний AstraZeneca или Johnson&Johnson. «Спутник V», который, в отличие от столь же эффективных РНК-вакцин Pfizer и Moderna, можно хранить в холодильнике, будет иметь огромное значение для борьбы с глобальной пандемией COVID-19», — отметила профессор Хильдегунд Эртл из Центра вакцин и иммунотерапии при Институте Вистара в США.

Все 20 подтвержденных тяжелых случаев заболевания коронавирусом были зарегистрированы в группе плацебо и ни одного — в группе получивших вакцину, сообщают специалисты. Вакцина вводится двумя дозами, для которых используются разные аденовирусные векторы — это позволяет формировать длительный и более продолжительный иммунный ответ.