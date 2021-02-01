Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин счел недопустимой милитаризацию Луны. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — написал Рогозин.

К своей публикации он прикрепил новость о том, что защитой американских баз на Луне может заняться министерство обороны США. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ранее заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев предупредил, что продвигаемые Вашингтоном «Соглашения Артемиды» могут позволить США вести военную деятельность на Луне.