Ученые нашли эффективное лекарство от COVID-19

Препарат плитидепсин оказался почти в 30 раз эффективнее ремдесивира, в некоторых странах рекомендованного для лечения COVID-19, сообщают специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты предварительных исследований были опубликованы в журнале Science.

Плитидепсин ранее использовался как противоопухолевое средство, однако вызывал слишком много побочных эффектов. В доклинических испытаниях против COVID-19 он, по словам ученых, показал снижение вирусной репликации в легких на 100% и продемонстрировал способность уменьшать воспаление легких.

Препарат воздействует не на белки самого вируса, а на белки клеток, которые тот использует для репликации. Это не позволит SARS-CoV-2 выработать устойчивость к лекарству, надеются ученые.

Впрочем, до применения в клинической практике плитидепсин должен пройти ряд испытаний, на что могут уйти годы. Исследователи рассчитывают, что процесс удастся ускорить с учетом острой нехватки препаратов от COVID-19.