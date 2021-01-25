Ученые выяснили, откуда у мужчин послеродовая депрессия

С послеродовой депрессией чаще сталкиваются мужчины, не уверенные в своих партнершах, выяснили специалисты Лундского Университета. Исследование было опубликовано в журнале Psychology of Men & Masculinities.

Послеродовая депрессия затрагивает 10-12% новоиспеченных матерей и 8% отцов. Авторы работы заинтересовались причинами, которые могут приводить к депрессии у мужчин, и опросили 530 отцов маленьких детей. Оказалось, большинство проблем связано с низкой самооценкой, неуверенностью в отношениях и детским опытом общения с собственными родителями.

В отношениях с матерью ребенка мужчин больше всего тревожило, что они окажутся недостаточно хорошими отцами. Отрицательное отношение к себе и в то же время высокая оценка других людей часто приводят к постоянному беспокойству, отмечают исследователи. Люди переживают, что недостаточно хороши, разочаровывают близких и могут их потерять.

Также послеродовая депрессия чаще наблюдалась у мужчин, чьи жены тоже от нее пострадали.

В дальнейшем исследователи планируют углубиться в изучение причин послеродовой депресcии и ее последствий для родителей и детей.