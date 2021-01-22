Илон Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислого газа
Полина Рутковская
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Американский предприниматель Илон Маск пообещал награду разработчикам наиболее эффективного метода улавливания углекислого газа.
«Я предоставлю $100 млн в качестве приза за лучшую технологию улавливания углекислого газа. Подробности на следующей неделе», – написал Маск на своей странице в Twitter.
Ранее Илон Маск сообщил о намерении продать все свое имущество, чтобы вложить средства в колонизацию Марса.
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