Ученые узнали причину повторного заражения COVID-19 при наличии антител

Китайские ученые выяснили, что антитела к коронавирусу не являются 100%-й защитой от повторного заражения. Результаты их исследования публикует журнал National Science Review.

Как удалось узнать специалистам, повторные случаи инфицирования связаны с новым вариантом вируса SARS-CoV-2 , который имеет отличную от предыдущего генетическую структуру.

Ученые отмечают, что причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген.

Среди исследованных повторных случаев время между выздоровлением и заражением составляло от 19 до 57 дней. Заболевшие снова пациенты порой переносили инфекцию не легче, чем в первый раз.

Ранее повторное заражение новым штаммом коронавируса было зафиксировано в Бразилии. COVID-19 у женщины впервые был диагностирован 24 марта 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал второй положительный результат.