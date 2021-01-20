Ученые узнали причину повторного заражения COVID-19 при наличии антител

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

Китайские ученые выяснили, что антитела к коронавирусу не являются 100%-й защитой от повторного заражения. Результаты их исследования публикует журнал National Science Review.

Как удалось узнать специалистам, повторные случаи инфицирования связаны с новым вариантом вируса SARS-CoV-2 , который имеет отличную от предыдущего генетическую структуру.

Ученые отмечают, что причиной этого явления является недостаток Т-клеточного ответа на патоген.

Среди исследованных повторных случаев время между выздоровлением и заражением составляло от 19 до 57 дней. Заболевшие снова пациенты порой переносили инфекцию не легче, чем в первый раз.

Ранее повторное заражение новым штаммом коронавируса было зафиксировано в Бразилии. COVID-19 у женщины впервые был диагностирован 24 марта 2020 года, а 30 декабря ПЦР-тест показал второй положительный результат.