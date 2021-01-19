Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» объявят в феврале

Данные об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» будут объявлены в феврале, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Результаты эффективности вакцины ЭпиВакКорона будут озвучены в феврале. Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности», — сказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, иммунологическая эффективность — это выработка специфических антител у привитых. Профилактическая эффективность — это защита привитых от заболевания.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в ходе первой-второй фазы клинических испытаний «ЭпиВакКорона» показала 100% эффективность.