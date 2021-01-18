Аэропорт Домодедово опроверг обучение своих сотрудников астрологии в РУДН

Аэропорт Домодедово заявил, что его сотрудники не обучаются астрологии в Российском университете дружбы народов. Ранее член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин обратил внимание на рекламу 128-часового курса «натальной астрологии», которая была размещена на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН. «Недавно мы ругали РУДН за то, что там защитили диссертацию по гомеопатии. В диссертации утверждалось, что препараты без действующего вещества обладают противовирусной активностью… Оказывается, что от гомеопатии до астрологии всего один шаг», — написал Панчин в Facebook.

В рекламе курса утверждалось, что несколько организаций, в том числе аэропорт Домодедово и «Газпром», доверяют РУДН обучение астрологии своих сотрудников. Курс вел Ахмедов Тимур, «практикующий астролог, который «в своей работе (консультировании) применяет знания таких традиционных направлений астрологии, как персидская (зороастрийская), западноевропейская традиционная (средневековая) астрология, а также элементы индийской астрологии (Джйотиш)».

Позднее ректор РУДН Олег Ястребов заявил, что в РУДН инициирована проверка содержания всех программ, реализуемых ИППК, реклама курса астрологии была удалена со странички. «Астрология никогда не являлась и не является ни отдельным направлением подготовки, ни тем более – научным направлением РУДН», – отметил ректор РУДН. По его словам, все причастные получат дисциплинарное взыскание за дискредитацию репутации университета.

«РУДН является партнером Московского аэропорта Домодедово в рамках целевой программы подготовки кадров. Однако аэропорт никогда не сотрудничал с вузом по указанным курсам», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе аэропорта.