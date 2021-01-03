Открывший Эболу ученый рассказал о новой смертельной болезни

Микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году jоткрыл вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Об этом сообщает CNN.

По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки. Анализы пациентки не показали у пациентки наличие Эболы и следов каких-либо других известных медицине заболеваний.

Микробиолог предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал «Болезнью Х».

По оценкам африканского ученого, новое заболевание может быть столь же заразным, как и COVID-19, а его смертность может составлять 50%–90% смертности от вируса Эбола.

На данные момент зараженная женщина изолирована.

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