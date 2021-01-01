Рогозин оценил заявления о причастности робота «Федора» к трещине на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин счел «чушью» заявления некоторых экспертов о причастности робота «Федора» к появлению трещины на Международной космической станции (МКС).

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Ну это вообще какая-то чушь. Бедный Федор, в чем-то его только не обвиняли», – отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что робот при переносе на борт станции не бился «в отчаянии» головой об оболочку станции.

Ранее член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов заявил, что трещина на МКС могла появиться в результате транспортировки робота «Федора» на борт станции через промежуточную камеру.

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