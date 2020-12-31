Роскосмос создал дирекцию по лунным миссиям

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации создали дирекцию по лунным миссиям. Об этом он сказал во время поздравления космонавтов с наступающим Новым годом, видеозапись которого опубликована на сайте Роскосмоса.

Как рассказал Рогозин, он сам эту дирекцию и возглавил, чтобы контролировать все нюансы и элементы лунной подготовки.

Он считает, что это крайне важные, новые задачи и перспективы для российской пилотируемой космонавтики.

Ранее сообщалось, что Россия планирует в 2021 году отправить на Луну посадочную станцию «Луна-25».

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