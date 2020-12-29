Ракета «Союз» с французским спутником СSO-2 стартовала с Куру

Российская ракета-носитель «Союз» с французским военным спутником СSO-2 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, пишет РИА «Новости».

Спутник был создан от имени Национального центра космических исследований (CNES) Франции и Генеральной дирекции по вооружению (DGA) в интересах Генерального штаба вооруженных сил Франции, он предназначен для использования в области обороны и безопасности. CSO-2 выведут на солнечно-синхронную орбиту на высоте 480 километров.

Запуск ракеты переносился с 28 на 29 декабря из-за плохой погоды. Это 25-й пуск российской ракеты Союз» с Куру.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ракеты, корветы и танки: какое оружие получила армия России в 2020-м

— Роскосмос подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей

— Рогозин: Россия выполнила в 2020 году меньше пусков, чем планировалось