Космонавты заявили о продолжающейся утечке воздуха на МКС

Космонавты в ходе переговоров с Землей заявили, что на Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Об этом сообщает NASA.

Они отметили, что утечка зафиксирована на российском модуле «Звезда».

Кроме того, стало известно, что падающее ранее давление воздуха стабилизировалось. Космонавт Сергей Рыжков для проверки герметичности закрыл люк промежуточной камеры модуля «Звезда», а спустя 18 часов открыл. По его словам, давление упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба за это время.

Ранее утечка воздуха была зафиксирована с сентября 2019 года.

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