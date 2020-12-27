Саням Санты выдали лицензию на коммерческие полеты к МКС

Санта Клаус и его сани получили лицензию на совершение коммерческих полетов к МКС от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом сообщается на сайте FAA.

С этого момента Санта Клаус может перемещаться в воздушном пространстве США, а также доставлять грузы к МКС.

Лицензия выдана на транспортное средство — корабль «Звездные Сани-1» с ракетой Рудольф.

«Давайте признаем, 2020 год был сложным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта», — уточнили в управлении.

Там также добавили, что рады помочь Санте передвигаться в Национальной воздушной системе безопасно.

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