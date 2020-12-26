Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о глобальных целях России в космосе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, речь идет об экспансии человечества в космосе, а также использовании результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны России, росте качества жизни населения.

А также среди главных целей РФ в космосе он назвал развитие прорывных технологий и проведение фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

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