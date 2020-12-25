Роскосмос подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей

Госкорпорация Роскосмос обратилась в суд с иском к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты-носители «Союз». Об этом свидетельствует картотека Арбитражного суда.

По ее данным, сумма исковых претензий госкорпорации к этому центру превышает 4,7 млрд руб.

Суть претензий в карточке дела не приводится.

Отмечается, что иск к рассмотрению пока не принят.