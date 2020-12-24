Дочернее предприятие Роскосмоса выпустило комикс про женщину-космонавта
Входящее в госкорпорацию Роскосмос предприятие «Главкосмос» выпустило комикс про женщину-космонавта.
«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с ее фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе!» – указано в описании товара.
Опубликованные иллюстрации свидетельствуют, что комикс рассказывает о подготовке и полету на МКС женщины-космонавта.
Комикс доступен на русском и английском языках по цене 950 рублей за экземпляр. По данным, указанным на оборотной стороне комикса, он вышел ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.
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