Дочернее предприятие Роскосмоса выпустило комикс про женщину-космонавта

Входящее в госкорпорацию Роскосмос предприятие «Главкосмос» выпустило комикс про женщину-космонавта.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с ее фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе!» – указано в описании товара.

Опубликованные иллюстрации свидетельствуют, что комикс рассказывает о подготовке и полету на МКС женщины-космонавта.

Комикс доступен на русском и английском языках по цене 950 рублей за экземпляр. По данным, указанным на оборотной стороне комикса, он вышел ограниченным тиражом в 1000 экземпляров.

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