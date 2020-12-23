Путин заявил, что дистанционное образование никогда не заменит очное

Президент Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что дистанционное образование никогда не заменит очное обучение, передает РИА «Новости».

По его словам, лишь 2% школ, а их всего их стране 39,9 тысяч, работают в онлайн-режиме. Глава государства отметил, что это связано не только с коронавирусом, но и с гриппом, а также с некоторыми другими сезонными заболеваниями.

«Так бывало раньше, как вы знаете, и в советские времена так бывало, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Поэтому просто это вынужденная мера», — сказал Путин.

Он указал, что такую меру ввели в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.

«Чем быстрее мы выйдем из этого, тем лучше, мы все это прекрасно понимаем, я тоже об этом неоднократно говорил: онлайн-образование не может заменить и не заменит никогда прямого общения с преподавателем, с наставником», — добавил Путин.

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