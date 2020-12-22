Китай запустил на орбиту новейшую ракету-носитель CZ-8 с пятью спутниками на борту

Китай во вторник, 22 декабря, успешно запустил на орбиту новейшую ракету-носитель CZ-8 («Чанчжэн-8») с пятью спутниками на борту. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что пуск был осуществлен с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань) в 12.37 по местному времени (07.37 мск).

Через 15 минут CZ-8 долетел до гелиосинхронной орбиты на высоте 512 км. Там от ракеты отделились пять спутников: один экспериментальный аппарат и четыре частных зонда.

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