Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум по борьбе с коронавирусом

Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент России Владимир Путин поздравил стороны с подписанием данного документа.

«Я абсолютно убежден в том, что такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели...», — сказал российский лидер.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что между РФПИ и AstraZeneca была достигнута договоренность о возможности проведения клинических испытаний, в которых бы использовался в качестве первого компонента тот, который был создан в Оксфорде, а в качестве второго компонента тот, который входит в состав вакцины «Спутник V».

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