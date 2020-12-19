Рогозин анонсировал отправку российского аппарата на Луну
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский аппарат «Луна 25» будет отправлен на Луну осенью следующего года, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Его слова приводит «Интерфакс».
«Аппарат уже практически готов <...> Этот аппарат технологически должен подтвердить наши компетенции мягко посадить аппарат на Луну», – рассказал глава госкорпорации.
По его словам, в дальнейшем на спутник Земли будет отправлен орбитальный аппарат дистанционного зондирования «Луна-26», который детально отснимет места всех будущих посадок.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия отказалась от участия в американском проекте окололунной станции
— Роскосмос планирует отправлять к Луне экипажи из четырех человек