В Роскосмосе не исключают, что на МКС может быть еще одно место утечки воздуха

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев заявил, что второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое. Его слова приводит РИА «Новости».

«Ничего нового не появилось. Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была, ее одну часть, видимо, нашли, когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть еще», — сказал он.

Крикалев отметил, что место утечки настолько мало, что его не удалось обнаружить космонавтам с помощью специального устройства — течеуловителя.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» появилось еще одно место утечки воздуха. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС найти его, так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются. Позже российский космонавт Павел Виноградов назвал не критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время.

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