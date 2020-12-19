Космонавт оценил опасность новой утечки воздуха на МКС

Российский космонавт Павел Виноградов назвал не критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на Международной космической станции. Его слова цитирует РИА «Новости».

«Никаких проблем на борту нет, идет штатная нормальная работа», — сказал он.

Космонавт добавил, что устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» появилось еще одно место утечки воздуха. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС найти его, так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются.

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