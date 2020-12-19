На МКС заканчивается резервный запас воздуха
На Международной космической станции (МКС) заканчиваются запасы газов для восполнения потери воздуха, специалисты Центра управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», — сообщил специалист центра космонавту Сергею Рыжикову.
Отмечается, что специалист центра попросил экипаж сузить район поиска, наложив американские мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере.
Ранее первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьев заявил, что на МКС серьезно поврежден целый ряд элементов, а с 2025 года отказы начнут сыпаться лавинообразно.
Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Ширина трещины равна примерно толщине волоса. В качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.
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