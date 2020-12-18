РАН: причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки стало цветение водоросли

Массовая гибель животных в Авачинской бухте Тихого океана у берегов Камчатки произошла из-за цветения жгутиковой водоросли карения (Karenia selliformis). Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) Татьяна Орлова.

«С помощью современных методов микроскопии и генетических исследований мы идентифицировали вид микроводоросли, вызвавшей массовую гибель морских животных на восточном побережье Камчатки», — сказала она в ходе международного научного вебинара, организованного по инициативе Российской академии наук (РАН).

По словам Орловой, во время цветения карении в прибрежные воды Камчатки ежедневно поступало до трех тонн органического вещества на один квадратный километр акватории.

Она отметила, что ученые продолжают исследования, чтобы выявить выделяемые микроводорослью метаболиты и определить степени их влияния на экосистему.

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