В центре Гамалеи раскрыли состав «лайт-вакцины» от коронавируса

Лайт-вакцина от коронавируса — это первый компонент вакцины «Спутник V», никаких дополнительных изменений в составе препарата не будет. Об этом рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«Ничего менять не нужно. Это просто первый компонент вакцины», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что после лайт-вакцины иммунитет будет сохраняться три-четыре месяца при эффективности около 85%.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 74 млн заболевших, 52 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.

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